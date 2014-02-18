Яготинський маслозавод за рік скоротив чистий прибуток майже вдвічі

Яготинський маслозавод, що входить до складу одного з найбільших в Україні виробників молочної продукції - групу «Молочний альянс», у 2013 році отримав 19,3 млн грн чистого прибутку, що в 1,7 разу менше, ніж роком раніше.

Згідно з повідомленням підприємства в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку, його чистий дохід від реалізації продукції минулого року зріс на 31,4% - до 944,3 млн. грн. При цьому валовий прибуток Яготинського маслозаводу в 2013 році збільшився на 19% у порівнянні з 2012 роком-до 200,9 млн грн, а операційний - на 4%, до 82,2 млн грн.

Довідка УНІАН. Яготинський маслозавод входить до складу холдингу «Молочний альянс» і випускає 16 видів молочної продукції під торговою маркою «Яготинське».

«Молочний альянс» - група компаній, що об'єднує підприємства з виробництва та збуту сирів і цільномолочної продукції. До складу холдингу входять 9 підприємств: Пирятинський, Баштанський, Городенківський, Згурівський, Тростянецький, Новоархангельський сирзаводи, Золотоніський маслоробний комбінат, Яготинський маслозавод, «Варвамаслосирзавод», компанія «Еталонмолпродукт» і торговий дім «Еталон».

Яготинський маслозавод в 2012 році отримав чистий прибуток у розмірі 33,2 млн грн, що в 4,2 рази більше, ніж у 2011 році.