У Луганську через чуму свиней встановили карантинні пости

У Луганську встановили карантинні пости у зв'язку з виявленням чергового випадки захворювання тварин африканською чумою свиней, оскільки хвору тварину було виявлено в безпосередній близькості від обласного центру.

Як повідомляє прес-служба Луганської міської ради, надзвичайна протиепізоотична комісія при міськраді у зв'язку з виявленням вірусу АЧС на території Красноярського лісництва, визначила першу загрозливу зону радіусом 3 км від місця виявлення трупа дикої свині.

За даними комісії, першу загрозливу зону обмежили вулицями Самойлової (сел. Червоний Яр), вул. Сєрова (сел. Велика Вергунка), вул. Вокзальна (сел. Вергунский роз'їзд), вул. Суворова (сел. Велика Вергунка), вул. Садова (сел. Велика Вергунка), та прилеглих до них вулиць і провулків.

На територію епізоотичного вогнища заборонений вхід сторонніх осіб і в'їзд стороннього автотранспорту, вивезення і ввезення тварин, продуктів і сировини тваринного походження і кормів, які можуть містити збудник інфекції.

До зняття карантину на території першої загрозливої зони також заборонена торгівля м'ясом свиней та інших продуктів свинарства на ринках та проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов'язаних з пересуванням та скупченням тварин.

На цій території будуть встановлені мобільні контрольні пости, до складу яких увійшли фахівці МВС та Державної служби ветеринарної медицини, на перехрестях вулиць Садова - 21 МЮДа, і Садова - Сєрова забезпечено їх цілодобове чергування.

В Луганську також затверджено план заходів щодо ліквідації та недопущення поширення АЧС на території міста і склад робочих груп для організації протиепізоотичних заходів.

Планується посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням та провести ряд інших заходів.

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Як повідомляв УНІАН, у Луганській області виявлено черговий випадок захворювання на АЧС. Зокрема, 16 лютого о 21:00 отримано позитивний результат на наявність збудника АЧС з матеріалу, відібраного від загиблої дикої свині, знайденої на території Красноярського лісництва ДП «Луганське лісомисливське господарство».

30 січня у приватному господарстві в селі Давидо-Микільське Луганській області була зафіксована загибель тварини від АЧС. У зв'язку з виявленням вірусу АЧС в селі було знищено і спалено 212 свиней.

До цього, 6 січня і 17 січня, вірус АСЧ був виявлений в Станично-Луганському та Біловодському районах Луганської області. Вірус в обох випадках було діагностовано в тушці дикого кабана. Через АЧС заборону на ввезення свиней і свинини з Луганської, Донецької та Харківської областей ввела Росія.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.