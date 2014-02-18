В Україні продовжує скорочуватися виробництво пива

Українські пивовари в січні 2014 року виробили 11,8 млн декалітрів пива солодового, включаючи пиво безалкогольне і пиво з вмістом алкоголю менше 0,5%, що на 15,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Державна служба статистики.

При цьому січневий показник поступається обсягами виробництва пива в грудні 2013 року на 33%.

Як повідомляв УНІАН, виробництво пива в Україні в 2013 році скоротилося порівняно з 2012 роком на 7,6% - до 274 млн дал.