В Україні продовжує скорочуватися виробництво пива
16:00, 18 лютого 2014Агро
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Українські пивовари в січні 2014 року виробили 11,8 млн декалітрів пива
Січневий показник поступається обсягам виробництва пива в грудні
Українські пивовари в січні 2014 року виробили 11,8 млн декалітрів пива солодового, включаючи пиво безалкогольне і пиво з вмістом алкоголю менше 0,5%, що на 15,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Державна служба статистики.
При цьому січневий показник поступається обсягами виробництва пива в грудні 2013 року на 33%.
Як повідомляв УНІАН, виробництво пива в Україні в 2013 році скоротилося порівняно з 2012 роком на 7,6% - до 274 млн дал.
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