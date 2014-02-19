Обсяг експорту сільгосппродукції у 2014 році може досягти $20 млрд

Обсяг експорту сільськогосподарської продукції за підсумками 2014 року може становити близько 20 млрд дол., повідомив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Сергій Арбузов, відкриваючи засідання уряду.

«Уряд повинен максимально сприяти аграріям, тому що забезпечення їх технікою, паливом і добривами - запорука вдалої посівної та забезпечення продовольчої безпеки країни. Крім того, країні потрібні надходження від експорту сільгосппродукції. Цього року ми прогнозуємо отримати близько 20 млрд дол.», - сказав Арбузов.

При цьому він звернув увагу, що ключовим завданням уряду сьогодні є підготовка до весняно-польових робіт, а також надання необхідної підтримки іншим секторам аграрної галузі - тваринництву, садівництву, виноградарству, а також програмам кооперації малих господарств.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), українські сільгоспвиробники у 2013 році поставили на зовнішні ринки продукції на 17 млрд дол., що на 4,8 % менше, ніж у 2012 році. Ключовими експортованими товарами торік, згідно з розрахунками УКАБ, були кукурудза (експортна виручка - 3,8 млрд дол.) і соняшникова олія (3,3 млрд дол.). При цьому в найбільшому обсязі країна у 2013 році імпортувала морожену рибу (6,9% у структурі імпорту), цитрусові (5,7%) і свинину (4,7%).

У свою чергу Мінагропрод прогнозував, що виручка від експорту сільськогосподарської продукції у 2013 році зросте до 21 млрд дол., що на 15,4% більше, ніж у 2012 році.