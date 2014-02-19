Кременчуцька фабрика «Рошен» отримала 2,8 млн грн збитку

Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» (Полтавська обл.), що входить до складу найбільшого виробника кондитерської продукції в Україні корпорації Roshen, у 2013 році отримала 2,8 млн грн чистого збитку проти 927 тис. грн чистого прибутку роком раніше.

Згідно з повідомленням фабрики в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, її нерозподілений прибуток минулого року скоротився на 3,8% - до 79 млн грн. Сумарна дебіторська заборгованість підприємства у 2013 році становила 41,3 млн грн, що на 11,7% менше, ніж роком раніше.

При цьому довгострокові зобов'язання фабрики у 2013 році скоротилися на 17,3% - до 13,4 млн грн, а поточні - на 16,1%, до 98,5 млн грн.

Кількість співробітників Кременчуцької кондитерської фабрики «Рошен» за підсумками 2013 року налічує 533 особи проти 605 осіб роком раніше.

При цьому у 2012 році фабрика повідомляла про кілька інших фінансових результатів, згідно з якими її чистий прибуток скоротився до 1,9 млн грн з 4,8 млн грн в 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2013 року Росспоживнагляд заборонив експорт у Росію продукції українських компаній корпорації Roshen, після чого в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про масові звільнення працівників з підприємств корпорації. У результаті торговельних конфліктів з імпортерами корпорація в лютому 2014 року закрила Маріупольську кондитерську фабрику, що належить їй. Заборона на постачання продукції в РФ не знято по сьогоднішній день.

Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» у 2013 році зменшила виробництво на 8,7% порівняно з 2012 роком - до 45,1 тис. тонн кондитерських виробів.