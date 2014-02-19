Кременчуцька фабрика «Рошен» отримала 2,8 млн грн збитку

12:20, 19 лютого 2014
Агро
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Roshen у 2013 році отримала 2,8 млн грн чистого збитку проти 927 тис. грн чистого прибутку роком раніше.

«Рошен» получила 2,8 млн грн чистого убытка

Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» (Полтавська обл.), що входить до складу найбільшого виробника кондитерської продукції в Україні корпорації Roshen, у 2013 році отримала 2,8 млн грн чистого збитку проти 927 тис. грн чистого прибутку роком раніше.

Згідно з повідомленням фабрики в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, її нерозподілений прибуток минулого року скоротився на 3,8% - до 79 млн грн. Сумарна дебіторська заборгованість підприємства у 2013 році становила 41,3 млн грн, що на 11,7% менше, ніж роком раніше.

При цьому довгострокові зобов'язання фабрики у 2013 році скоротилися на 17,3% - до 13,4 млн грн, а поточні - на 16,1%, до 98,5 млн грн.

Кількість співробітників Кременчуцької кондитерської фабрики «Рошен» за підсумками 2013 року налічує 533 особи проти 605 осіб роком раніше.

При цьому у 2012 році фабрика повідомляла про кілька інших фінансових результатів, згідно з якими її чистий прибуток скоротився до 1,9 млн грн з 4,8 млн грн в 2011 році. 

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2013 року Росспоживнагляд заборонив експорт у Росію продукції українських компаній корпорації Roshen, після чого в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про масові звільнення працівників з підприємств корпорації. У результаті торговельних конфліктів з імпортерами корпорація в лютому 2014 року закрила Маріупольську кондитерську фабрику, що належить їй. Заборона на постачання продукції в РФ не знято по сьогоднішній день.

Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» у 2013 році зменшила виробництво на 8,7% порівняно з 2012 роком - до 45,1 тис. тонн кондитерських виробів.

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