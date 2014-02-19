В Україні зросло виробництво горілки та коньяку

Виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні в січні 2014 року зросло на 10,7% порівняно з січнем 2013 року, але скоротилося на 34,9% у порівнянні з груднем минулого року - до 1,9 млн дал, повідомила Державна служба статистики.

Виробництво коньяку та бренді в Україні в січні поточного року зросло на 74,2% у порівнянні з січнем 2013 року, але скоротилася на 69,9% в порівнянні з грудневим обсягом виробництва, і склало 0,2 млн дал.

Також повідомляється, що обсяг виробництва лікерів та інших спиртних напоїв в Україні в січні 2014 року склав 0,6 млн дал, що на 4,8% більше, ніж у січні минулого року, але на 41,4% менше, ніж у грудні 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, виробництво горілки в Україні в 2013 році скоротилася на 17,2% у порівнянні з 2012 роком - до 28 млн дал, коньяку та бренді - на 3,2% - до 4,5 млн дал, а лікерів та інших спиртних напоїв незначно зросла - на 0,4%, до 11,5 млн дал.

Водночас, в 2012 році виробництво горілки та інших міцних спиртних напоїв в Україні зросло на 1,6% порівняно з 2011 роком - до 33,8 млн дал.

