Білорусь ввела обмеження на ввезення польської свинини

«З 20 лютого вводиться обмеження на ввезення живих свиней; свинини, зокрема м'яса диких кабанів і продуктів його переробки; сперма кабанів; шкіряної, рогокопитної та кишкової сировини, щетини; мисливських трофеїв, сприйнятливих до захворювання тварин; кормів і кормових добавок для тварин рослинного і тваринного походження, зокрема з птиці та риби; кормових добавок і готових кормів для кішок і собак, що не пройшли термічну обробку, виготовлених з польської сировини; вживаного устаткування для утримання, забою і оброблення свиней», - ідеться в повідомленні департаменту ветеринарного та продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі.

Читайте такожУкраїна заборонила ввезення свинини з Польщі через африканську чуму свинейПри цьому корми і кормові добавки для тварин, вироблені до 19 лютого включно, надходять на територію Білорусі в звичайному режимі.У Мінсільгосппроді також відзначили, що в країні необхідно вжити додаткових заходів контролю із забезпечення біологічного захисту великих свинарських ферм і господарств всіх форм власності, а також не допустити ввезення свинини та інших заборонених продуктів у ручній поклажі, багажі та поштових відправленнях.

«Всі видані раніше дозволи на ввезення з Польщі до Білорусі вищезгаданих товарів скасовуються», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення до країни сприйнятливих до вірусу африканської чуми свиней тварин, продукції з них і репродуктивного матеріалу з Польщі.

Згідно з повідомленням відомства, ці заходи вжито у зв'язку з виявленням випадку захворювання на АЧС у Польщі 17 лютого.