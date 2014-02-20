Пекарі прогнозують скорочення виробництва хліба в Україні

Виробництво хліба і хлібобулочних виробів в Україні в 2014 році, як і за останні декілька років, продовжуватиме скорочуватися, що пов'язано з низьким рівнем споживання даної продукції серед українців, зростанням «тіньового» ринку і відсутністю необхідної для галузі державної підтримки.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив президент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) Костянтин Кошелєв.

«Динаміка показників виробництва хліба і хлібобулочних виробів в Україні вже декілька років демонструє тенденцію до скорочення. Найбільше падіння спостерігалося в 2009 році – тоді обсяги випуску продукції скоротилися на 7,7%. У 2013 році падіння продовжилося. За підсумками минулого року в Україні було вироблено 1511 тис. тонн хліба і хлібобулочних виробів, що на 6% менше за показники 2012 року. Враховуючи таку тенденцію, можна зробити висновок, що січневе скорочення обсягів випуску хліба не стало винятком. Впродовж всього 2014 року виробництво знижуватиметься», - вважає Кошелєв.

За його словами, скорочення відбувається з кількох причин. По-перше, українці стали споживати менше хліба, про що свідчать дані Держстату. По-друге, значна частка хлібного ринку - близько 60-65% - перебуває в тіні».

««Сірі» виробники занижують свої показники, інша частина (в основному це суб'єкти підприємницької діяльності) – взагалі не звітує про свої обсяги. Крім того, не враховується (при складанні статистики – УНІАН) частка великих торговельних мереж, які за останні кілька років істотно наростили власне виробництво хліба», - зазначив Кошелєв.

Президент асоціації також вважає, що сильний вплив на обсяги виробництва справляє державне регулювання у сфері ціноутворення. «Адміністративне втручання у формування ринкової вартості продукції робить виробництво хліба і хлібобулочних виробів низькорентабельним бізнесом», - сказав Кошелєв.

Також, за його словами, розвитку галузі не сприяє існуюча система державного регулювання, а, навпаки, вганяє її в стагнацію.

«Рентабельність хлібозаводів сьогодні мінімальна - 0,5-3%. Багато великих підприємств і об'єднань, що працюють легально, балансують на межі виживання. А рентабельність «тіньовиків», природно, в рази вища за рахунок ухилення від податків і відсутності будь-яких зобов'язань з виробництву «соціальних» сортів, а також контролю за цінами на їх продукцію. Тому конкурувати з ними важко», - вважає президент ВАП.

У зв'язку з цим Кошелєв вважає, що хлібна галузь гостро потребує оновлення законодавства і механізмів стимулювання виробництва.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво хліба і хлібобулочних виробів в Україні в січні 2014 року становило 117 тис. тонн, що на 5,9% менше, ніж у січні 2013 року, і на 8,1% менше, ніж у грудні минулого року.

За результатами 2013 року обсяг виробництва даної продукції в Україні становив 1,5 млн. тонн, що на 7,6% менше, ніж рік тому.

Разом з тим, за даними Держцінінспекції, середні роздрібні ціни на хліб в Україні в 2013 році зросли на 2,4-3,2% залежно від сорту, що пояснюється зростанням витрат хлібопеків на сировину, енергоносії та заробітну плату.

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