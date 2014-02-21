«Данон» збирається закрити київський завод «Галактон»

Один з найбільших виробників молочної продукції в Україні «Данон Україна» вирішив перенести виробничі потужності з Києва, де працює його завод «Галактон», у Кременчук і Херсон, повідомила прес-служба компанії.

«Група компаній «Данон» в Україні прийняла рішення перенести свої виробничі потужності з Києва у Кременчук і Херсон... Виробничі потужності «Галактону» будуть розміщені на заводах «Кремез» (Кременчук) і «Данон Дніпро» (Херсон)», - сказано в повідомленні.

Причиною такого рішення стала неможливість подальшого розширення київського заводу, який сьогодні опинився «в гущавині житлових кварталів». При цьому в компанії зазначили, що завод «Галактон» буде продовжувати роботу до травня 2015 року, а під час реструктуризації, яка триватиме 15 місяців, «Данон» запропонує співробітникам заводу комплексну програму сприяння працевлаштуванню, що включає можливості переходу всередині компанії, перекваліфікацію й індивідуальні консультації тим, хто вирішить залишити компанію.

Читайте такожВиробництво молока в Україні за рік зросло на 4% Довідка УНІАН. Група компаній Danon - один з найбільших у світі виробників молочних продуктів, що працює в Україні з 1998 року. Із червня 2010 року, в результаті об'єднання Danon і Unimilk, в компанію Danon-Unimilk увійшли три заводи - «Данон-Дніпро» (Херсон), «Галактон» (Київ) і «Кремез» (Кременчук). Компанія представляє продукцію ТМ «Актімель», «Активія», «Растішка», «Даніссімо», «Живинка», «Веселий пастушок», «Біобаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон», «Актуаль», «Смішарики».