Держзембанк за рік отримав 2,9 млн грн збитку

Державний земельний банк, що почав роботу восени минулого року, завершив 2013 рік із 2,9 млн. грн збитку, говориться у звіті банку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.



Активи банку за підсумками минулого року становили 147,3 млн. грн, а кошти клієнтів – 19,7 млн. грн. Власний капітал банку до кінця 2013 року становив 117,1 млн. грн, а зобов'язання – 30,2 млн. грн. Статутний капітал Держзембанку не змінився і становить 120 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року Кабінет міністрів України своєю постановою створив Публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк» зі статутним капіталом 120 млн. грн. 100% статутного капіталу банку належать державі. Державний земельний банк має право здійснювати операції із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин і свого статуту.

Держзембанк почав роботу в жовтні 2013 року, проте до законодавства поки що не внесені зміни, що передбачають передачу в капітал банку 10,4 млн. га державних земель сільськогосподарського призначення, необхідних установі, як відзначає його правління, для ефективної роботи. Для докапіталізації банку Кабмін у 2014 році має намір випустити облігації внутрішньої державної позики на суму 200 млн. грн.