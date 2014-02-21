Держзембанк за рік отримав 2,9 млн грн збитку

14:15, 21 лютого 2014
Агро
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Державний земельний банк завершив 2013 рік з 2,9 млн грн збитку  

Активы банка по итогам прошлого года составили 147,3 млн грн,

Державний земельний банк, що почав роботу восени минулого року, завершив 2013 рік із 2,9 млн. грн збитку, говориться у звіті банку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.
 

Активи банку за підсумками минулого року становили 147,3 млн. грн, а кошти клієнтів – 19,7 млн. грн. Власний капітал банку до кінця 2013 року становив 117,1 млн. грн, а зобов'язання – 30,2 млн. грн. Статутний капітал Держзембанку не змінився і становить 120 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року Кабінет міністрів України своєю постановою створив Публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк» зі статутним капіталом 120 млн. грн. 100% статутного капіталу банку належать державі. Державний земельний банк має право здійснювати операції із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин і свого статуту.

Держзембанк почав роботу в жовтні 2013 року, проте до законодавства поки що не внесені зміни, що передбачають передачу в капітал банку 10,4 млн. га державних земель сільськогосподарського призначення, необхідних установі, як відзначає його правління, для ефективної роботи. Для докапіталізації банку Кабмін у 2014 році має намір випустити облігації внутрішньої державної позики на суму 200 млн. грн.

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