Мінагропрод запевняє у відсутності дефіциту продуктів харчування в країні

Ніяких перебоїв із поставками продуктів харчування в торгові мережі України в цілому і Києва зокрема через політичну кризу не буде, оскільки українські виробники продовольства виробляють значно більше продукції, ніж споживає внутрішній ринок, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на в.о. глави відомства Миколу Присяжнюка.





«Потужності українських виробників усіх продуктів харчування перевищують попит у рази. Тобто сьогодні хлібозаводи вивозитимуть стільки хліба, скільки братимуть споживачі», - цитує прес-служба Присяжнюка.

При цьому він наголосив, що забезпечення Києва продуктами харчування здійснюється в нормальному режимі, а запасів продовольства в торгових мережах столиці вистачить в середньому на 20 діб.

Разом з тим, Присяжнюк відзначив, що ажіотажний попит на продукти в другій половині дня 20 лютого призвів до скорочення пропозиції деяких товарів в окремих торгових мережах, проте це не спричинило за собою зростання цін.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що після відновлення протистояння активістів Євромайдану з силовиками і перекриття основних автомагістралей Києва в столиці, а також у регіонах України люди почали масово запасатися продуктами першої необхідності, побоюючись виникнення дефіциту цих товарів. Також повідомлялося, що в торгових мережах із прилавків зникли хлібобулочні вироби та інші товари першої необхідності.