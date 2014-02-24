Росія знову висловила претензії до якості українських продуктів

Россільгоспнагляд висловив занепокоєність з приводу спроможності Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України у зв'язку з політичними змінами в країні контролювати якість продуктів, що надходять на російський ринок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства за підсумками телефонних переговорів керівника Россільгоспнагляду Сергія Данкверта з головою Держветфітослужби України Володимиром Горжеєвим.

"Данкверт, зважаючи на спалахи африканської чуми свиней, що раніше відбулися на території України, а також необхідність неухильного забезпечення безпеки української харчової продукції, що надходить на російський ринок, висловив серйозну занепокоєність щодо дієздатності ветеринарної служби України у зв'язку з політичними змінами, що призвели до ослаблення низки національних владних структур", - йдеться у повідомленні

У свою чергу, Горжеєв запевнив Данкверта у тому, що Держветфітослужба зберегла повний контроль у сфері своїх державних повноважень, зокрема із запобігання розповсюдженню африканської чуми свиней. Сторони обговорили можливість проведення регіоналізації по цьому захворюванню на території України. Було вирішено повернутися до обговорення цього питання в практичному ключі після зустрічі Данкверта з керівництвом ветеринарної служби Білорусі. Зустріч відбудеться сьогодні в Брянську.

Читайте такожРоссільгоспнагляд може подати скаргу на Євросоюзу щодо поширення АЧС

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого керівник Міністерства сільського господарства Росії Микола Федоров у кулуарах з'їзду фермерів заявив журналістам, що РФ готується до можливого припинення поставок продуктів з України. За його словами, Росія зможе компенсувати можливу зупинку надходження продовольчих товарів з України в умовах масових заворушень у країні, які почали впливати на економічні процеси, за рахунок імпорту з інших держав.

Російський міністр зазначив, що втрати у зв'язку з цим можуть бути великими для українських сільгоспвиробників, оскільки вони поставляють до Росії значний обсяг продукції - на 70 млрд руб. на рік (близько 2 млрд дол.).