Україні доведеться пересівати 6-10% озимих

Українським аграріям навесні 2014 року доведеться пересівати 6-10% площ під озимими культурами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок повідомив журналістам директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«Цього року в залежності від регіону ми очікуємо пошкодження озимих на 6-10% площ. Але це менше, ніж в середньому буває в Україні», - сказав Кульбіда.

За його словами, на сьогоднішній день в найгіршому стані озимі в Луганській області, де в слабкому і розрідженому стані знаходяться 15-20% посівів, а також у Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Полтавській і Сумській областях (11-15%). Найкраща ситуація, за словами синоптика, що склалася в західних регіонах, Житомирської області та АР Крим, де площі з пошкодженими культурами не перевищують 5%.

Кульбіда також зазначив, що такий стан озимих дає можливість прогнозувати збільшення їх врожайності на 10-20% порівняно з 2013 роком.

«Такий стан озимих дає можливість оцінювати врожайність культур на 10-20% вище, ніж минулого року, коли було зібрано 26,5 млн тонн озимих», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, під урожай озимих культур та зелений корм у 2014 році Україна засіяла 8,8 млн га, що на 4,4% менше, ніж під урожай поточного року.