Україна експортувала майже 24 млн тонн зернових

Українські аграрії з початку 2013/2014 маркетингового року (МГ, липень 2013 р. - червень 2014 р.), станом на 24 лютого поставили на зовнішні ринки 23,9 млн тонн зернових, що на 36,7% більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового сезону, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, експорт пшениці на 24 лютого становив 7,29 млн тонн, з яких 5,96 млн тонн припадає на продовольчу і 1,33 млн тонн - на фуражну пшеницю. Обсяг поставок ячменю на зовнішні ринки до зазначеної дати становив 2,14 млн тонн, кукурудзи - 14,23 млн тонн.

Експорт олійних культур з початку поточного МР становив 2,97 млн тонн, зокрема постачання ріпаку - 2,06 млн тонн, сої - 0,91 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2013/2014 МГ на рівні 33 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.

Урожай зернових у 2013 році, за оцінками Держстату, становив майже 63 млн тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше.

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