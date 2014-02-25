«Дочка» агрохолдингу «Кернел» залучила кредит на 80 млн дол.

11:43, 25 лютого 2014
Агро
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Залучені кошти будуть спрямовані на поповнення обігового капіталу   

ZN.UA

Дочірня компанія найбільшого виробника олійної продукції в Україні агрохолдингу «Кернел» уклала кредитний договір на суму 80 млн доларів у синдикату українських і європейських банків, йдеться в повідомленні холдингу на сайті Варшавської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, залучені кошти будуть спрямовані на поповнення обігового капіталу компанії для виробництва рослинницької продукції в 2014 році.

Інші подробиці кредитного договору «Кернел» не розголошує.

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Як повідомляв УНІАН, «Кернел» в 2013 фінансовому році отримав 111,3 млн дол. чистого прибутку, що на 46,2% менше, ніж у попередньому ФР. При цьому виручка холдингу за звітний період зросла майже на 35% - до 2,796 млрд дол. Показник EBITDA в річному вираженні скоротився на 9,8% - до 287,5 млн дол., а її маржа скоротилася до 10,3% до 15,4% роком раніше.

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Довідка УНІАН. Холдинг Kernel («Кернел»), контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним із найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорт через належні їй термінали на Чорному морі. Земельний банк компанії складає більше 300 тис. га.

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