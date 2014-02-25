Молочна компанія «Галичина» змінила гендиректора

Власник великого українського виробника молочних продуктів компанії «Галичина» звільнив Володимира Петрину з посади генерального директора підприємства, призначивши на його посаду Дмитра Лещенка.

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідне рішення було прийнято 25 лютого.

Володимир Петрина, який керував «Галичиною» з березня 2005 року, звільнений за власним бажанням. Дмитро Лещенко до цього призначення працював радником генерального директора паливно-промислової групи «Континіум», в яку входить «Галичина».

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Довідка УНІАН. Приватне акціонерне товариство «Галичина» засновано в 1998 році. Основним видом діяльності компанії є виробництво та реалізація молочної продукції, а також сухого молока і масла. Продукція виробляється під торговими марками "Галичина", «Мої корівки», «Молочна родина».

Власником 100% акцій компанії є кіпрська «Бросмонт Холдінгз Лімітед».