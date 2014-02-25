Держсільгоспінспекція призупинила перевірки сільгоспвиробників

Державна інспекція сільського господарства України призупинила планові та позапланові перевірки сільгоспвиробників до повного відновлення роботи органів влади, йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

До того ж з 24 лютого Держсільгоспінспекція зобов'язала всіх суб'єктів, що входять до сфери її управління, взяти під особистий контроль за видачу документів дозвільного характеру.

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Крім того, у відомстві доручили організувати безперебійну роботу державних інспекторів щодо своєчасної видачі сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки, сертифікатів якості насіння, сертифікатів зернових складів.

Як повідомляв УНІАН, у результаті тривалих акцій протесту українців, під час яких десятки людей загинули, а сотні - поранено, президент Віктор Янукович і низку міністрів відправлено у відставку. На сьогодні у Верховній Раді тривають консультації щодо кандидатур на посади прем'єр-міністра і міністрів. Раніше ВР звільнила із займаних посад міністрів внутрішніх справ, міністра охорони здоров'я, міністра освіти і науки, міністра культури і міністра соціальної політики.