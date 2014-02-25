Китай судитиметься з Україною через невиконання контракту з постачання зерна на 3 млрд дол.

Суму в 3 млрд дол. надали Державній продовольчо-зерновій корпорації (ДПЗКУ) для закупівлі зернових з подальшою їх поставкою до Китаю.

Про це йдеться в повідомленні першого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадія Москаля.

«…Всупереч домовленостям, Китаю було продано зерна на суму лише 153 млн. доларів», - говориться в повідомленні.

При цьому, в обхід домовленостей з Китаєм, але на китайські гроші, за даними Москаля, ДПЗКУ поставила до Ефіопії зернові на 28 млн. дол., до Монако – на 14 млн. дол., до Саудівської Аравії – на 7 млн. дол., до Ірану – на 24 млн. дол., до Кенії – на 11 млн. дол., на Філліпіни – на 1,5 млн. дол., до Швейцарії – на 61,9 млн. дол., до Єгипту – на 26,3 млн. дол. і сирійським повстанцям – на 325 тис. дол.

Посилаючись на митні документи, Москаль повідомляє, що закупівлі зернових в Україні здійснювалися ДПЗКУ як для виконання китайського контракту, а згодом одержувачем зернових ставала не китайська компанія або вказані нею підприємства. При цьому китайська компанія-оператор ССЕС, якій, згідно з кредитною угодою, українська корпорація мала поставляти зерно, одержала лише 180 тис. тонн продукції.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році ДПЗКУ і Експортно-імпортний банк Китаю домовилися про надання українській корпорації кредиту у розмірі 3 млрд дол., які планувалося спрямувати на форвардні і спотові закупівлі зерна для подальшого постачання до Китаю. Перший транш у розмірі 1,5 млрд дол. компанія одержала на початку 2013 року. Друга половина кредиту, згідно з угодою, є товарною і Україна зобов'язана на 1,5 млрд дол. придбати китайських товарів.

За словами першого заступника голови правління ДПЗКУ Роберта Бровді, до 3 грудня 2013 року корпорація експортувала до Китаю 1,5 млн. тонн зернових.

Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація (ДПЗКУ) – вертикально інтегрована компанія, яка здійснює весь цикл робіт із зерновими і продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філіалів, їх загальна робоча місткість становить 3,461 млн. тонн, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського і Миколаївського портів – 2,380 млн. тонн зернових вантажів на рік.

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