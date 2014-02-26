Держпродкорпорація спростовує інформацію про зрив поставок зерна до Китаю

Державна продовольчо-зернова корпорація (ДПЗКУ) спростовує інформацію про невиконання нею контракту з Китайською Народною Республікою на поставки країні зернових на суму 1,5 млрд дол.(а не 3 млрд, як йшлося в повідомленнях), наданих їй китайським Експортно-імпортним банком у вигляді кредиту.

«Вчора в окремих засобах масової інформації з'явилися повідомлення про те, що Китай нібито судитиметься з Україною з приводу виконання кредитних угод на поставки зерна. Такі повідомлення не відповідають дійсності, містять некоректні інтерпретації фактів і невірні висновки», - сказано в повідомленні корпорації.

У ДПЗКУ зазначили, що не отримували ніяких позовів до Лондонського міжнародного арбітражного суду, а згідно з домовленостями з китайською стороною, корпорація має право поставляти зерно як безпосередньо до Китаю, так і в інші країни, тому заява про те, що компанія працювала «в обхід» контракту, також невірна.

«Поставки зерна до інших країн не суперечать двостороннім угодам і обумовлені об'єктивними причинами. Адже до грудня 2013 року з України на ринок КНР могла поставлятися виключно кукурудза, імпорт якої регламентовано в цій країні за обсягами і квотами», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в корпорації повідомили, що китайський оператор ССЕС, якому за контрактом вона повинна поставляти зерно, і ДПЗКУ спочатку домовилися уникати судових суперечок, а всі дискусійні питання вирішувати шляхом переговорів, консультацій, укладення додаткових угод і меморандумів.

Таким чином, підкреслили в ДПЗКУ, корпорація своєчасно й у повному обсязі виконує зобов'язання як з обслуговування кредиту, так і з дотримання графіка експортних поставок зерна. Так, із запланованих для експорту на 2013/2014 маркетинговий рік (липень 2013 – червень 2014 р.) 4 млн тонн зерна станом на 25 лютого 2014 року українська держкомпанія поставила за торговою угодою з Китаєм 2,6 млн тонн зернових, із яких понад 0,3 млн тонн було експортовано безпосередньо на внутрішній ринок КНР.

«Таким чином, говорити про ризики невиконання з української сторони кредитних і торгових угод із КНР немає підстав. Ні про які збитки або порушення інтересів держави не йдеться», - резюмували в ДПЗКУ.

Як повідомляв УНІАН, вчора перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль повідомив, що Китай подав до Лондонського міжнародного арбітражного суду позов до України на відшкодування збитків на суму 3 млрд дол., які були надані Державній продовольчо-зерновій корпорації для закупівлі зернових із подальшою їх поставкою до Китаю. За його даними, всупереч домовленостям, Китаю було продано зерно на суму 153 млн доларів, тоді як решта грошей було використано на закупівлю зернових для поставок до інших країн.

У 2012 році ДПЗКУ і Експортно-імпортний банк Китаю домовилися про надання українській корпорації кредиту в розмірі 3 млрд дол., які планувалося спрямувати на форвардні і спотові закупівлі зерна для подальших поставок до Китаю. Перший транш у розмірі 1,5 млрд дол. компанія отримала на початку 2013 року. Друга половина кредиту, згідно з угодою, є товарною й Україна зобов'язана на 1,5 млрд дол. придбати китайських товарів.

Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація (ДПЗКУ) – вертикально інтегрована компанія, яка здійснює весь цикл робіт із зерновими і продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філіалів, їх загальна робоча ємність становить 3,461 млн тонн, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського і Миколаївського портів – 2,380 млн тонн зернових вантажів на рік.

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