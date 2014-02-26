Аграрні асоціації просять скасувати обов'язкову сертифікацію зерна

«Надзвичайно важливим є ухвалення в другому читанні антикорупційного проекту закону (№ 2459) «Про внесення змін до Закону України «Про зерно і ринок зерна в Україні" (стосовно дерегуляції ринку зерна)», яким істотно усуваються підстави для корупції при сертифікації зерна і зернових елеваторів, а також при переміщенні й експорті сільгосппродукції», - сказано в зверненні асоціацій до голови парламенту Олександра Турчинову.

Виходячи з цього, УАК і УЗА наполягають на включенні зазначеного законопроекту до порядку денного найближчого пленарного засідання Верховної Ради.

Разом із тим, Українська аграрна асоціація (УАА) з метою усунення корупції на аграрному ринку, окрім скасування обов'язкової сертифікації зерна, просить Раду якнайшвидше скасувати обов'язковий техогляд сільгосптехніки, розробку проектів землеустрою, ліквідовувати Держсільгоспінспекцію, спростити процес реєстрації договорів оренди землі й прийняти низку інших заходів для запобігання використанню корупційних схем у АПК.

За словами голови УАА Володимира Макара, щорічно через корупцію та бюрократію сільгоспвиробники втрачають 3-4 млрд дол.

«Система, що склалася, створює безліч лазівок для чиновників-корупціонерів у аграрному секторі. Корупція досягла жахливих розмірів – за нашою оцінкою, втрати аграріїв за рік перевищують 3-4 млрд гривень!», - цитує Макара прес-служба.

Він вважає, що єдиним способом вирішення цієї проблеми є скасування тих процедур і дозвільних документів, яких немає в «цивілізованих» країнах світу.

Як повідомляв УНІАН, аграрні асоціації вже неодноразово зверталися до влади з проханням скасувати обов'язкову сертифікацію зерна при внутрішніх перевезеннях.

21 травня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до Закону України «Про зерно і ринок зерна в Україні» (стосовно дерегуляції ринку зерна), який, зокрема, передбачає відхід від практики обов'язкової сертифікації якості всього зерна й продуктів його переробки, а також передбачає безстрокову сертифікацію послуг зі зберігання зерна. Проте в другому читанні законопроект ще не розглядався.

Довідка УНІАН. Чинне законодавство передбачає обов'язкове отримання сертифікату якості зерна й продуктів його переробки в усіх випадках переміщення його територією України й при експортно-імпортних операціях.