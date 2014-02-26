Китай не має претензій щодо виконання Україною контракту на поставки зерна - МЗС

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

«Посол Китаю (Чжань Сіюнь - УНІАН) відзначив відсутність з боку офіційного Пекіна претензій щодо ходу виконання даного контракту (на поставку зернових до КНР - УНІАН) і налаштованість китайської сторони на його подальшу реалізацію», - сказано в повідомленні МЗС.

До того ж у відомстві повідомили про намір президента китайської компанії ССЕС, якій ДПЗКУ за контрактом повинна поставляти зерно, найближчим часом відвідати Київ для проведення чергового раунду переговорів з компанією про стан виконання даного контракту.

Як повідомляв УНІАН, вчора перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль повідомив, що Китай подав до Лондонського міжнародного арбітражного суду позов до України на відшкодування збитків на суму 3 млрд дол., які були надані Державної продовольчо-зернової корпорації для закупівлі зернових з подальшою їх поставкою до Китаю. За його даними, всупереч домовленостям, Китаю продали зерно на суму 153 млн доларів, тоді як решту грошей використали на закупівлю зернових для поставки до інших країн. У ДПЗКУ цю інформацію спростували, заявивши, що компанія не отримувала ніяких позовів до Лондонського міжнародного арбітражного суду, а згідно з домовленостями з китайською стороною, вона має право поставляти зерно як безпосередньо до Китаю, так і в інші країни, тому заява про те, що компанія працювала «в обхід» контракту, також невірна.

У 2012 році ДПЗКУ і Експортно-імпортний банк Китаю домовилися про надання українській корпорації кредиту в розмірі 3 млрд дол., які планувалося спрямувати на форвардні і спотові закупівлі зерна для подальших поставок до Китаю. Перший транш у розмірі 1,5 млрд дол. компанія отримала на початку 2013 року. Друга половина кредиту, згідно з угодою, є товарною й Україна зобов'язана на 1,5 млрд дол. придбати китайських товарів.

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Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація (ДПЗКУ) – вертикально інтегрована компанія, яка здійснює весь цикл робіт із зерновими і продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філіалів, їх загальна робоча ємність становить 3,461 млн тонн, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського і Миколаївського портів – 2,380 млн тонн зернових вантажів на рік.