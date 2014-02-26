Білорусь знову підвищує ціни на молоко і молочні продукти

У Білорусі з 27 лютого підвищуються ціни на високожирні види молока, кефіру, сметани, сиру, а також на ці молочні продукти зі смаковими добавками і наповнювачами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки Білорусі, це передбачено постановою Міністерства економіки від 14 лютого №10.

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Згідно з документом, Міністерство економіки дозволяє молокопереробним організаціям у лютому поточного року збільшити відпускні ціни на високожирні види молока, кефіру, сметани, сиру, а також на ці молочні продукти зі смаковими добавками і наповнювачами на 5%.

До того ж для підвищення зацікавленості виробників у збільшенні випуску низькожирних видів молочних продуктів, а також молочних продуктів без смакових добавок і наповнювачів Мінекономіки дозволило збільшити на 7% граничні максимальні відпускні ціни на молоко коров'яче пастеризоване і кефір жирністю до 3,5%, сметану жирністю до 25%, сир жирністю до 9% без смакових добавок і наповнювачів.

«Ця постанова ухвалена з урахуванням пропозиції Мінсільгосппроду з метою компенсації подорожчання молочної сировини. Нею вносяться зміни до постанови №35 від 26 квітня 2012 року «Про ціни на соціально значущі товари та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Міністерства економіки Республіки Білорусь», - пояснили в Мінекономіки.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі споживчі ціни в 2013 році зросли на 16,5%.