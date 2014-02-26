Виручка українських аграріїв за рік зросла до 144 млрд грн

Зокрема, за даними УАК, виручка сільгоспвиробників від продажу продукції рослинництва торік скоротилася на 3,4 млрд грн – до 100 млрд грн, а від продукції тваринництва, навпаки, зросла на 3,9 млрд грн –до більш ніж 43 млрд грн. При цьому в асоціації підкреслили, що в 2012 році зростання доходів аграріїв порівняно з 2011 роком становило 29 млрд грн.

Основними чинниками, що вплинули на обсяг виручки сільгоспвиробників у 2013 році, в УАК назвали рекордний урожай, істотне зниження цін на основні види продукції рослинництва і підвищення вартості тваринницьких товарів.

За даними асоціації, найбільше в 2013 році аграрії втратили на торгівлі насінням соняшнику, цукровими буряками, пшеницею, ячменем і кукурудзою, тоді як заробити вони змогли на реалізації молока і молочних продуктів, ріпаку, сої, птиці та свинини.

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Як повідомляв УНІАН, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2013 році зросли порівняно з 2012 роком за попередніми даними на 13,7%.

Урожай зернових у 2013 році, за оцінками Держстату, становив рекордні майже 63 млн. тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше. Виробництво м'яса в Україні в 2013 році зросло на 8,2% порівняно з 2012 роком – до 3,4 млн. тонн, молока – на 1,1%, до 11,5 млн. тонн, а яєць – на 2,5%, до 19,591 млрд штук.