Україна домовляється з Росією про пом'якшення обмежень на постачання свинини

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України направила до Россільгоспнагляду інформацію про вжиті заходи для локалізації та недопущення розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС) на території країни з метою перегляду російським відомством обмежень на постачання свинини з України до Російської Федерації.

Згідно з повідомленням прес-служби Держветфітослужби, зокрема, відомство проінформувало Россільгоспнагляд про проведення аналізу ризиків, про визначення критичних точок можливого розповсюдження хвороби, проведення заходів щодо знищення хворих і з підозрою на захворення тварин, депопуляцію диких кабанів на території Луганської і Донецької областей, регіоналізацію, визначення зон тощо.

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Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба на прохання Россільгоспнагляду з 3 лютого тимчасово припинила сертифікацію живих свиней і продукції свинарства для експорту до Росії у зв'язку з випадками зараження тварин АЧС.

У лютому в Луганській області було зареєстровано четвертий з початку року випадок захворювання тварин на африканську чуму свиней. У Луганській, Харківській, Донецькій областях і АР Крим посилено контроль над епізоотичною ситуацією.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.