«Кернел» завершив перше півріччя 2014 ФР зі збитками 48,1 млн дол.

Найбільший виробник олієжирової продукції в Україні агрохолдинг «Кернел» у першому півріччі 2014 фінансового року (ФР, липень 2013 р. - червень 2014 р.) отримав 48,1 млн дол. чистого збитку проти 69,1 млн дол. чистого прибутку за аналогічний період 2013 ФР.

Згідно з фінансовим звітом компанії, опублікованим на її офіційному сайті, виручка холдингу за вказаний період скоротилася на 22,5% - до 1,138 млрд дол. Валовий прибуток «Кернела» у першому півріччі 2014 ФР знизився в 1,7 разу - до 124,6 млн дол., а операційний - зменшився у 14,1 разу - до 8,4 млн дол.

При цьому обсяг прибутку до вирахування витрат щодо сплати відсотків, податків і нарахованої амортизації (EBITDA) холдингу в першому півріччі 2014 ФР знизився на 60,8% -до 61,1 млн дол., а маржа EBITDA склала 5,4% проти 10,6% за аналогічний період попереднього фінроку.

У другому кварталі 2014 ФР (жовтень-грудень 2013 року) «Кернел» отримав 13,4 млн дол. чистого збитку, тоді як у жовтні-грудні 2012 року чистий прибуток компанії склав 31,5 млн дол. Виручка холдингу в другому кварталі 2014 ФР знизилася на 21% -до 725,5 млн дол. Валовий прибуток компанії за вказаний період скоротився на 6% - до 98,9 млн дол., а операційний - впав у 2 рази, до 31,2 млн дол.

EBITDA «Кернела» у другому кварталі ФР скоротилася на 28,2% - до 58,1 млн дол., а маржа EBITDA знизилася на 0,5 п.п. - до 8%.

Основну частину виручки, як в першому півріччі, так і в другому кварталі 2014 ФР, «Кернелу» вдалося згенерувати за рахунок продажу зерна - 557,6 млн дол. і 328,6 млн дол. відповідно. Реалізація наливної олії забезпечила холдингу 417,2 млн дол. виручки в липні-грудні 2013 року (на 49% менше, ніж за аналогічний період 2013 ФГ), зокрема у жовтні - грудні - 300,7 млн дол (на 42,9% менше). Виручка компанії від продажу бутильованої олії в першому півріччі 2014 ФР склала 77,9 млн дол. (на 20% менше), у тому числі у другому кварталі - 44,6 млн дол. (на 17,2%). При цьому інша сільськогосподарська діяльність забезпечила «Кернелу» 234,9 млн дол. виручки в липні-грудні минулого року (на 55,7% більше), зокрема 165 млн дол. (а 2,6 рази більше) холдинг виручив від реалізації іншої сільгосппродукції в жовтні-грудні.

Таким чином, скорочення виручки у другому кварталі 2014 ФР «Кернел» пояснює зниженням цін на соняшникову олію, що частково було компенсовано зростанням експорту зерна. Падіння EBITDA в жовтні-грудні в холдингу пов'язують зі скороченням поставок соняшнику на переробні підприємства групи.

У компанії також повідомили, що за підсумками 2013 року земельний банк «Кернела» склав 400 тис. га.

Як повідомляв УНІАН, «Кернел» в 2013 фінансовому році отримав 111,3 млн дол. чистого прибутку, що на 46,2% менше, ніж у попередньому ФР. При цьому виручка холдингу за вказаний період зросла майже на 35% - до 2,796 млрд дол. Показник EBITDA в річному вираженні скоротився на 9,8% - до 287,5 млн дол., а її маржа скоротилася до 10,3% до 15,4% роком раніше.

Довідка УНІАН. Холдинг Kernel («Кернел»), контрольоване українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним із найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорт через термінали на Чорному морі.

