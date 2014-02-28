Білорусь слідом за Росією заборонила ввезення свинини з України

Департамент ветеринарного та продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства та продовольства Білорусі ввів тимчасові обмеження на ввезення живих свиней і продукції свинарства з України.

«Департамент вводить тимчасові обмеження на ввезення живих свиней і продукції свинарства з України на територію Республіки. Також скасовуються всі раніше видані дозволи на ввезення на територію Білорусі з України вищезгаданих товарів», - цитує агентство РІА «Новости» рішення білоруського відомства.

Причиною заборони стало аналогічне рішення Російської Федерації, яке було прийнято у зв'язку із загрозою занесення на територію країни вірусу африканської чуми свиней.

Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба на прохання Россільгоспнагляду з 3 лютого призупинила сертифікацію живих свиней і продукції свинарства для експорту до Росії у зв'язку з випадками зараження тварин АЧС.

У лютому в Луганській області було зареєстровано четвертий із початку року випадок захворювання тварин на африканську чуму свиней. У Луганській, Харківській, Донецькій областях і АР Крим посилено контроль над епізоотичною ситуацією.