Білорусь слідом за Росією заборонила ввезення свинини з України
Білорусь ввела тимчасові обмеження на ввезення живих свиней та продукції свинарства з України.
Департамент ветеринарного та продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства та продовольства Білорусі ввів тимчасові обмеження на ввезення живих свиней і продукції свинарства з України.
«Департамент вводить тимчасові обмеження на ввезення живих свиней і продукції свинарства з України на територію Республіки. Також скасовуються всі раніше видані дозволи на ввезення на територію Білорусі з України вищезгаданих товарів», - цитує агентство РІА «Новости» рішення білоруського відомства.
Причиною заборони стало аналогічне рішення Російської Федерації, яке було прийнято у зв'язку із загрозою занесення на територію країни вірусу африканської чуми свиней.
Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба на прохання Россільгоспнагляду з 3 лютого призупинила сертифікацію живих свиней і продукції свинарства для експорту до Росії у зв'язку з випадками зараження тварин АЧС.
У лютому в Луганській області було зареєстровано четвертий із початку року випадок захворювання тварин на африканську чуму свиней. У Луганській, Харківській, Донецькій областях і АР Крим посилено контроль над епізоотичною ситуацією.