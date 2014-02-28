Росія забракувала партію яловичини з України

Россільгоспнагляд не пустив до Росії 20 тонн яловичини з України, оскільки на м'ясі не читаються відбитки ветеринарних клейм.

Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства, пише ІТАР-ТАСС.

20 тонн яловичини в напівтушах з Сумської, Донецької та Вінницької областей України були відправлені київською фірмою на адресу підприємця з Туркменістану. Вантаж довелося повернути відправнику через відсутність гарантій безпеки продукції, що експортується.

Читайте такожБілорусь слідом за Росією заборонила ввезення свинини з України

Ветеринарні інспектори визнали, що на тушах не читаються відбитки ветеринарних клейм, а в супровідних документах не підтверджується факт проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба на прохання Россільгоспнагляду із 3 лютого призупинила сертифікацію живих свиней та продукції свинарства для експорту до Росії у зв'язку з випадками зараження АЧС тварин.

У лютому в Луганській області був зареєстрований четвертий із початку року випадок захворювання тварин африканською чумою свиней. У Луганській, Харківській, Донецькій областях і АР Крим посилено контроль за епізоотичною ситуацією.