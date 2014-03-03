В Україні ранніми зерновими вже засіяно 25,1 тис. га

Українські аграрії станом на 1 березня засіяли ранніми яровими культурами 25,1 тис. га із запланованих 19,2 млн га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Зокрема, сівба ранніх зернових в АР Крим проведено на площі 23,5 тис. га, у Запорізькій області – на 0,6 тис. га, у Херсонській – на 0,5 тис. га, у Миколаївській – на 0,5 тис. га.

За словами глави відомства Ігоря Швайки, незважаючи на військову агресію з боку Російської Федерації, посівна кампанія в країні в цілому і в Криму зокрема буде проведена в оптимальні агрометеорологічні терміни.

«Незважаючи на загострення політичної ситуації, яке провокується актами військової агресії з боку сусідньої держави, і штучне загострення конфлікту іноземними агентами, українські аграрії почали посівну кампанію вчасно, і вона буде проведена в оптимальні терміни», - цитує прес-служба Швайку.

При цьому він відзначив, що на сьогодні сільгосппідприємства повністю забезпечені насінням ярових зернових культур, зокрема кукурудзи, а також технічних культур, зокрема сої, ріпаку і соняшнику.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства очікує, що під урожай зернових культур 2014 року в Україні буде засіяно 16,5 млн га площ, що на 1,6% більше, ніж у 2013 році. При цьому площі під технічними культурами поточного року можуть бути скорочені на 4,6% - до 7,3 млн га.