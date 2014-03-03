«Хліб України» за рік збільшив збиток у 4,8 разу

Державний оператор зернового ринку України «Хліб України» в 2013 році отримав 120,3 млн грн чистого збитку, що в 4,8 разу більше, ніж у 2012 році, йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Чистий дохід «Хліба України» від реалізації продукції та його валовий прибуток минулого року зросли на 28% - до 576 тис. грн. При цьому операційний збиток зріс у 4,2 разу - до 17,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «Хліб України» у 2012 році збільшив чистий збиток у 8,9 разу в порівнянні з 2011 роком - до 24,9 млн грн. Виручка компанії за 2012 рік склала 540 тис. грн проти 2,5 млн грн роком раніше, а валовий прибуток скоротився більш ніж у 4 рази - до 450 тис. грн.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство «Хліб України» утворено в 1996 році рішенням уряду з метою забезпечення інтересів держави в процесі приватизації галузі хлібопродуктів.

На базі «Хліба України», зважаючи на його постійну збитковість, у 2010 році уряд створив Державну продовольчо-зернову корпорацію (ДПЗКУ), яка практично взяла на себе функції «Хліба України». У вересні 2013 року Кабінет міністрів України передав Державній продовольчо-зерновій корпорації від "Хліба України" 16 підприємств.

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