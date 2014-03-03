Державна зернова корпорація за рік отримала 28,8 млн грн прибутку

Державна продовольчо-зернова корпорація україни (ДПЗКУ) у 2013 році отримала 28,8 млн грн чистого прибутку проти 54,8 млн грн чистого збитку роком раніше, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, сукупний доход корпорації за підсумками минулого року склав 50,5 млн грн.

Чистий дохід ДПЗКУ від реалізації продукції в 2013 році, згідно з фінансовим звітом корпорації в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, зріс у 7,1 разу - до 4,637 млрд грн. Валовий прибуток компанії в минулому році збільшився на 38,7% - до 269,9 млн грн, а операційний склав 28,9 млн грн проти 28,6 млн грн операційного збитку в 2012 році.

Поліпшення фінансових результатів в 2013 році в ДПЗКУ пояснюють активізацією кредитно-інвестиційної та експортної діяльності, освоєнням нових напрямків роботи, підвищенням ефективності заготівельної діяльності і збільшенням обсягів перевалки зерна через власні термінали.

Як повідомляв УНІАН, ДПЗКУ 2012 року отримала чистий збиток у розмірі 54,8 млн грн, що в 10,8 разу менше, ніж у 2011 році. Виручка ДПЗКУ в 2012 році зросла на 11% і склала 779,4 млн грн.

У 2012 році ДПЗКУ та Експортно-імпортний банк Китаю домовилися про надання українській корпорації кредиту в розмірі 3 млрд дол., які планувалося спрямувати на форвардні та спотові закупівлі зерна для подальшого постачання в Китай. Перший транш у розмірі 1,5 млрд дол. компанія отримала на початку 2013 року. Друга половина кредиту, згідно з договором, що є товарною, і Україна зобов'язана на 1,5 млрд дол. купити китайські товари.

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Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація україни (ДПЗКУ) - вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філій, їх загальна робоча місткість становить 3,461 млн тонн, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2,380 млн тонн зернових вантажів на рік.

