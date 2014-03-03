Україна вже експортувала 24,7 млн тонн зернових

Українські аграрії з початку 2013/2014 маркетингового року (МР, липень 2013 р. - червень 2014 р.) станом на 3 березня поставили на зовнішні ринки 24,7 млн тонн зернових, що на 36,8% більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового сезону, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, експорт пшениці склав 7,43 млн тонн, з яких 6,01 млн тонн припадає на продовольчу і 1,33 млн тонн - на фуражну пшеницю. Обсяг поставок ячменю на зовнішні ринки склав 2,14 млн тонн, кукурудзи - 14,89 млн тонн.

Експорт олійних культур з початку поточного МР склав майже 3 млн тонн, зокрема постачання ріпаку - 2,06 млн тонн, сої - 0,93 млн тонн.

При цьому в міністерстві повідомили, що за лютий вітчизняні аграрії поставили на зовнішні ринки 2,8 млн тонн зернових, з яких 0,4 млн тонн припадає на продовольчу і фуражну пшеницю, 2,3 млн тонн - на кукурудзу, 0,03 млн тонн - ячмінь. Експорт олійних культур з України за підсумками лютого склав майже 0,2 млн тонн.

Читайте такожВ Україні ранніми зерновими вже засіяно 25,1 тис. га

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2013/2014 МГ на рівні 33 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.

Урожай зернових в 2013 році, за оцінками Держстату, становив майже 63 млн тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше.