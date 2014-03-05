Виробник яєць «Овостар Юніон» за рік збільшив прибуток на 29%

Один із найбільших виробників яєць і яєчних продуктів в Україні - компанія «Ововстар Юніон» в 2013 році отримала 30,9 млн дол. чистого прибутку (за неаудованими даними), що майже на 29% більше, ніж роком раніше, йдеться в презентації компанії, яка є в розпорядженні УНІАН.

Виручка «Овостар Юніон» минулого року зросла на 35,2% - до 81,6 млн дол. Валовий прибуток компанії за підсумками 2013 року збільшився на 22,7% - до 35,7 млн дол., а операційний - на 33%, до 31,6 млн дол.

Обсяг прибутку до вирахування витрат зі сплати відсотків, податків і нарахованої амортизації (EBITDA) «Овостар Юніон» в минулому році склав 35,5 млн дол. проти 27,3 млн дол. у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, «Овостар Юніон» в 2013 році виробив 893 млн яєць, що на 24% більше, ніж роком раніше. Поголів'я курей в холдингу до 31 грудня 2013 році склало 5 млн голів, що на 19% більше, ніж роком раніше. При цьому поголів'я курей-несучок в «Овостар Юніон» минулого року зросло на 24% - до 3,9 млн голів.

«Овостар Юніон» в 2012 році отримав 23,997 млн дол. чистого прибутку, що на 20,1% більше, ніж у 2011 році. Виручка агрохолдингу в 2012 році зросла на 19,2% - до 60,3 млн дол. Валовий прибуток «Овостар Юніон» за вказаний період зріс до 29,1 млн дол. проти 23,3 млн дол. у 2011 році, а операційний прибуток склав 23,8 млн дол., що на 15,2% більше, ніж роком раніше.

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Довідка УНІАН. Група компаній «Овостар Юніон» - одна з провідних агропромислових компаній України, що входить до трійки лідерів виробників курячих яєць в країні. У 2011 році «Овостар Юніон» здійснив IPO на Варшавській фондовій біржі, під час якого було продано 1,5 млн акцій (25% від капіталу компанії) за максимально заявленою ціною. На українському ринку компанія представлена торговими марками «Ясенсвіт» і «Овостар».