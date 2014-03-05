Аграрії можуть отримати 10 тис. тонн дизпалива за пільговими цінами

Міністерство аграрної політики і продовольства має намір звернутися до Міністерства енергетики і вугільної промисловості з проханням виділити сільгоспвиробникам 10 тисяч тонн дизельного пального за фіксованою ціною для проведення посівної кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив глава Мінагропроду Ігор Швайка.

«Ми хочемо просити Міненерговугілля виділити нам 10 тисяч тонн палива Шебелінського ГПЗ. Якщо такий варіант буде неможливий, то для стабілізації цінової ситуації проситимемо відповідної участі Кременчуцького НПЗ», - сказав міністр.

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При цьому він наголосив, що питання надання палива аграріям за пільговою ціною на сьогоднішній день є одним з найбільш актуальних, оскільки через валютні коливання воно вже відчутно подорожчало, що може стати причиною зростання собівартості сільгосппродукції. Разом з тим, Швайка не уточнив, за якою саме ціною Мінагропрод проситиме продавати паливо аграріям.