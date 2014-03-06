У Росії виявили новий спалах африканської чуми свиней

Новий спалах вірусу африканської чуми свиней зареєстровано в черговому мисливському господарстві Ростовської області РФ, йдеться в повідомленні Россільгоспнагляду, передає Прайм.

Захворювання було виявлено 4 березня під час дослідження паталогічного матеріалу, відібраного від двох загиблих диких кабанів на території мисливського господарства "Фомінське" ВАТ "Роствертол" у Міллерівському районі регіону. Генетичний матеріал збудника був виділений в Ростовській обласній ветеринарній лабораторії.

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У лютому поточного року на території Міллерівського району спалахи АЧС вже фіксувалися.

"В даний час в осередках працюють фахівці держветслужби Ростовської області під контролем Управління Россільгоспнагляду по Ростовській і Волгоградській областях і Республіці Калмикія, першочергові заходи проведені", - йдеться в повідомленні.

АЧС не піддається лікуванню і вакцинопрофілактиці, зупинити поширення вірусу можна тільки жорсткими карантинними заходами. У РФ вірус поширюється з 2007 року. Вважається, що він був занесений дикими кабанами на територію Північного Кавказу з Грузії. За ці роки в РФ знищені сотні тисяч свиней.

З початку року на території Ростовської області було виявлено два спалахи АЧС, все серед диких кабанів, всього в РФ за цей період зареєстровано 15 осередків: також у Волгоградській, Брянській, Калузькій, Московській і Тульській областях. Станом на 3 березня на території країни було 72 активні спалахи захворювання.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому в Луганській області був зареєстрований четвертий з початку року випадок захворювання тварин африканською чумою свиней. У Луганській, Харківській, Донецькій областях і АР Крим посилено контроль за епізоотичною ситуацією.