Таїланд завалить світовий ринок дешевим рисом

Тимчасовий уряд Таїланду готує масовий розпродаж на світовому ринку рису, накопиченого в результаті заморожування державної програми «рисової застави», повідомляє Сьомий національний телеканал країни.

У середу відбулося підписання домовленостей між Таїландом і Китаєм про постачання мільйона тонн рису протягом року. Ця операція готувалася за більш високими цінами ще восени 2013 року, але зірвалася через розслідування антикорупційною комісією діяльності чиновників, які реалізовували програму. Минулого тижня переговори поновилися на нових умовах, передає РИА Новости.

В даний час уряд готує угоди ще з низкою країн, а оптові операції на світовому рисовому ринку припинені в очікуванні «вкидання» якісного таїландського рису за низькими цінами.

Уряд змушений продавати накопичений рис за цінами нижче світових, щоб розплатитися з боргами перед мільйоном селян та фермерських господарств, які беруть участь у програмі «рисової застави». Борг різко виріс в останні місяці, на сьогодні становить близько 4 мільярдів доларів. Він став причиною масових селянських демонстрацій в січні-лютому цього року, цілої низки судових позовів проти уряду і розслідування антикорупційною комісією діяльності кабінету і прем'єра.