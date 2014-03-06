Експерти прогнозують скорочення врожаю основних сільгоспкультур

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані містяться в балансах, розроблених Українським клубом аграрного бізнесу (УКАБ) та представлені під час міжнародної конференції “Високомаржинальні культури - 2014”.

Зокрема, валовий збір пшениці в 2014 році в країні може скоротитися на 15,9% порівняно з 2013 роком - до 18,7 млн тонн на тлі скорочення врожайності цієї культури до 2,99 т/га з 3,39 т/га та зменшення посівних площ.

Урожай кукурудзи, за прогнозом УКАБ, цього року складе 28,1 млн тонн, що на 8,5% менше, ніж у 2013 році. Врожайність цієї культури ймовірно знизитися до 5,85 тонн/га з 6,4 тонн/га за збереження посівних площ на рівні 4,8 млн га.

Що стосується олійних, то, за прогнозом УКАБ, урожай соняшнику в Україні в 2014 році скоротиться на 13,1% - до 9,6 млн тонн, що також зумовлено зниженням урожайності та незначним зменшенням посівних площ.

Водночас, валовий збір сої цього року УКАБ оцінює у більш ніж 3 млн тонн, що на 10% більше врожаю 2013 року. Зростання врожаю сої буде зумовлено збільшенням посівних площ до 1,6 тонн/га з 1,4 тонн/га у минулому році.

Скорочення врожайності більшості сільгоспкультур в 2014 році в асоціації пояснюють погіршенням фінансового стану сільгоспвиробників у поточному році, у зв'язку з чим вони не зможуть дозволити собі використовувати інноваційні технології у виробництві.

Виходячи зі скорочення валового збору зернових і олійних, УКАБ прогнозує в 2014-2015 маркетинговому році (МР, липень 2014 - червень 2015) зниження експорту пшениці з України на 25,5% - до 7 млн тонн, кукурудзи - на 2,6%, до 19 млн тонн. При цьому зовнішні поставки сої наступного МР можуть зрости на 33,3% - до 2 млн тонн, а насіння соняшнику - в 2,5 рази, до 450 тис. тонн.

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Як повідомляв УНІАН, урожай зернових та олійних культур в Україні у 2013 році, за даними Держстату, зріс більш ніж на 36% - до 63 млн тонн. Експорт зернових в 2013-2014 МР Міністерство аграрної політики і продовольства оцінює в 33 млн тонн.

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