Український АПК може збільшити виручку від експорту продовольства на 15% - експерт

Український агропромисловий комплекс у 2014 році може збільшити виручку від експорту продовольчих товарів на 15% порівняно з 2013 роком до 20 млрд дол, за рахунок високих врожаїв зернових і олійних культур, а також зростання експорту готових товарів.

Такий прогноз висловив журналістам начальник відділу АПК держпідприємства «Держзовнішінформ» Олександр Одосій.

«Експорт товарів продовольчої групи може зрости до 18-20 мільярдів доларів, за умови, що Україна збереже високі врожаї на зернові культури на рівні минулого року 63 мільйони тонн», - сказав Одосій.

При цьому важливою складовою збільшення виручки він назвав необхідність нарощувати експорт готової продукції, яка має високу додану вартість.

Водночас експерт повідомив, що через економічну і політичну кризи в країні, що викликало девальвацію гривні, населення отримуватиме менше реальних доходів, що знизить потребу купувати дорогі імпортні продукти.

«Населення більше заощаджуватиме і менше купуватиме дорогих імпортних товарів. Тому за рахунок цих трендів імпорт залишиться при оптимістичному сценарії на рівні попередніх років, а при песимістичному незначно зросте», - сказав експерт, зазначивши, що в 2013 році в Україну було імпортовано продовольчих товарів на суму 8,2 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України оцінює експорт зернових з України в 2013/2014 МР у 33 млн тонн. Урожай зернових у 2013 році, за даними Державної служби статистики, склав майже 63 млн тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше.

За даними «Українського клубу аграрного бізнесу», українські сільгоспвиробники у 2013 році поставили на зовнішні ринки продукції на 17 млрд дол., що на 4,8% менше, ніж у 2012 році.

Довідка УНІАН. «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ) - провідний інформаційно-аналітичний та експертний центр України у сфері зовнішньої торгівлі, створений Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України у 1996 році.