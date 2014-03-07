«Мілкіленд» за рік скоротив EBITDA на 12%

Великий виробник молочної продукції група компаній «Мілкіленд», за попередніми даними, у 2013 році отримала 33 млн євро прибутку до вирахування витрат зі сплати відсотків, податків і нарахованої амортизації (EBITDA), що на 12% менше, ніж у 2012 році, йдеться в повідомленні компанії.

До того ж виручка групи за підсумками минулого року зросла на 19% - до 341 млн євро.

Збільшення виручки компанія пояснює зростанням продажів цільномолочної продукції на 22%, зокрема на 24% у Росії і на 18% в Україні. Обсяг реалізації сирів групи минулого року зріс на 7% завдяки відновленню поставок до Росії, які, зокрема, зросли на 2%.

За словами генерального директора групи Анатолія Юркевича, загалом 2013 рік був досить успішним для групи, проте високі ціни на сире молоко в Україні та Росії перешкодили зростання рентабельності компанії.

«На жаль, тиск наших витрат, викликаних несприятливою ситуацією на ринку сирого молока в Україні та Росії, уповільнило трансформацію позитивних досягнень у зростанні рентабельності бізнесу групи», - наводяться в повідомленні слова Юркевича.

У 2014 році «Мілкіленд» має намір продовжити зростання виробництва. Зокрема, компанія планує збільшити виробництво продукції з високою доданою вартістю, провести реконструкцію виробничих потужностей, збільшити частку власного молочної сировини у виробництві до 40%, а також завантажити виробничі потужності заводу «Островія» у Польщі на 50%, просунути його продукцію на польському ринку, а також отримати дозвіл на експорт товарів із «Островії» у Росію.

Як повідомляв УНІАН, «Мілкіленд» у 2012 році отримав 13,6 млн євро чистого прибутку, що на 8,4%менше, ніж роком раніше. При цьому виручка компанії в 2012 році зросла на 2,6% - до 287 млн євро.

Довідка УНІАН. Група компаній «Мілкіленд» (місце реєстрації - Голландія) - один з найбільших виробників молочної продукції на ринках Росії та України. Група експортує молочну продукцію в більш ніж 30 країн світу.

В Україні групі належать десять заводів, що виробляють широкий асортимент молочної продукції, зокрема сири, свіжі молочні продукти і масло, які реалізуються під торговими марками «Добряна» і «Коляда».

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