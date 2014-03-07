Ситуація в Україні викликала найрізкіший за останні 2 роки стрибок світових цін на продовольство

Геополітична напруженість навколо великого світового виробника зерна - України - викликала найрізкіший за останні два роки стрибок світових цін на продовольство. Про це йдеться в березневому звіті Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (Food and Agriculture Organization, FAO, ФАО), пишуть "Ведомости".

Індекс продовольчих цін у лютому зріс на 2,6% до 208,1 пункту в річному вираженні, відзвітувала організація.

Вона зазначає, що зростання індексу пов'язано насамперед із зміною динаміки цін на пшеницю і кукурудзу.

Індекс був на низхідному тренді з 2011 р. Експерти ФАО поки не називають подію зламом тренду, проте з часткою обережності говорять про те, що природні фактори можуть підтримати ціни на цукор та пшеницю, а підвищення попиту - ціни на кукурудзу, молочні продукти і масло.

За прогнозом ФАО, світове виробництво пшениці в 2014 р. може знизитися на 1,7% від рівня 2013 р., але урожай (704 млн т) все-таки стане другим найбільшим в історії.

Міністерство сільського господарства США (United States Department of Agriculture, USDA) до початку кризи в Україні прогнозувало, що країна в поточному сезоні вийде на п'яте місце у світі за експортом пшениці і на третє - з експорту кукурудзи. При цьому близько 10% українського експорту зерна проходить через порти Криму.