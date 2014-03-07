Мінагропрод хоче обмежити розмір земельного банку агрохолдингів

Міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка виступає за введення на законодавчому рівні обмеження за розміром земельного банку для аграрних компаній.

Про це Швайка сказав в інтерв'ю агропорталу Latifundist.com.

«Попередньо буде проведена робота з бізнесом, підсумком якої стануть законодавчі обмеження діяльності агрохолдингів в Україні. Адже 500 тис. га в одних руках - це дуже багато. Розміри холдингів повинні бути менше», - цитує Latifundist.com. міністра.

За його словами, те, що деяким компаніям в Україні вдалося сконцентрувати сотні тисяч гектарів сільгоспугідь, є ознакою явного порушення антимонопольного законодавства. Крім того, Швайка підкреслив, що агрохолдинги, які обробляють великі масиви землі, не приділяють достатньої уваги матеріальному стану сільських місцевостей, в яких вони працюють.

Водночас, міністр не уточнив, який розмір земельного банку для українських компаній він вважає максимально допустимим.

Довідка УНІАН. Найбільшим за розміром земельного банку в Україні є агрохолдинг «Укрлендфармінг» бізнесмена Олега Бахматюка, який обробляє 657 тис. га. Друге місце ділять агрохолдинги «Кернел» і NCH, які контролюють близько 400 тис. га кожен. На третьому місці - виробник курятини «Миронівський хлібопродукт» з 360 тис. га (280 тис. га в Україні і 40 тис. га в Росії).