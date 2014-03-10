Американці й ірландці створять найбільшу у світі бананову компанію

Про це йдеться в поширеному 10 березня повідомленні Chiquita, пише Лента.ru.

Об'єднана компанія отримає назву ChiquitaFyffes. Її сукупні продажі можуть перевищити 160 мільйонів коробок бананів - більше, ніж у будь-якого конкурента. У Chiquita прогнозують, що спільні продажі з Fyffes досягнуть 4,6 млрд дол. на рік.

Злиття двох підприємств буде організовано через обмін акціями. Власники Fyffes отримають 49,3% в ChiquitaFyffes, а решта частки належатимуть Chiquita.

Fyffes 10 березня оприлюднила свої фінансові результати за минулий рік. Чистий прибуток компанії до сплати податків становив 28,6 млн євро при виручці в 1,08 мільярда євро. Chiquita за 2013 рік відзвітувала про чистий збиток у 16 млн дол. і виручки 3,057 млрд дол..

Chiquita веде бізнес у 70 країнах. Її штаб-квартира розташована в місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна. Chiquita реалізує продукцію під власним брендом, а також під торговою маркою Fresh Express. Штат об'єднаної компанії складе близько 32 тисяч осіб.

Основними конкурентами ChiquitaFyffes на банановому ринку стануть Dole Foods і Fresh Del Monte Produce. На частку цих трьох виробників припадає до двох третин всього ринку бананів у світі.

Рейтинг найбільших виробників бананів очолює Індія. За нею слідують Уганда і Китай. У першій десятці також Філіппіни, Еквадор, Бразилія, Індонезія, Колумбія, Камерун і Танзанія.