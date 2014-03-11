S&P знизило рейтинг агрохолдингу «Креатив»

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's Ratings Services, слідом за зниженням суверенного рейтингу України, знизило довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті одного з найбільших виробників масложирової продукції в Україні групи «Креатив» до «ССС» з «ССС+», йдеться в повідомленні агентства.

Згідно з повідомленням, довгостроковий кредитний рейтинг компанії за зобов'язаннями в національній валюті підтверджений на рівні «B-». Прогноз за всіма рейтингами - «негативний».

«Зниження рейтингів компанії відображає пониження суверенного рейтингу України і оцінки ризику переказу і конвертації валюти до «ССС+», оскільки основні виробничі активи Групи Креатив» зосереджені в цій країні», - сказано в повідомленні агентства.

А втім, відзначили в агентстві, компанія підтримує задовільні показники операційної діяльності і станом на кінець 2013 року демонструвала фінансові показники, що покращилися. До того ж S&P оцінює профіль бізнес-ризиків «Креативу» як «уразливий», а профіль фінансових ризиків як «агресивний».

Раніше S&P з тієї ж причини знизило рейтинг агрохолдингів «Миронівський хлібопродукт» і «Укрлендфармінг».

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого S&P знизило суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС» з негативним прогнозом. Одночасно агентство підтвердило рейтинги країни за зобов'язаннями в національній валюті на рівні «В-/У», а також рейтинг України за національною шкалою на рівні «uaBB+».

Довідка УНІАН. Агропромислова група «Креатив» є одним з лідерів українського ринку жирів і маргаринів із часткою понад 30%. Група володіє трьома заводами з переробки насіння соняшнику із загальним річним обсягом близько 1,1 млн тонн. Також «Креатив» володіє чотирма заводами з виробництва модифікованих жирів і маргаринів із загальним річним обсягом виробництва понад 200 тис. тонн готової продукції. Група займається переробкою соєвих бобів і розвиває сільськогосподарський напрямок, в яке входять рослинницькі господарства, завод з переробки пелет і тваринницький комплекс. Компанія випускає масложирову продукцію під ТМ «Сонола», «Деликон» і «Дивосвіт».