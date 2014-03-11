У Держпродкорпорації провели кадрові ротації

Міністерство аграрної політики і продовольства сьогодні прийняло відставку голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації україни (ДПЗКУ) Ігоря Якубовича. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив глава міністерства Ігор Швайка

“На сьогоднішній день звільнений голова правління (ДПЗКУ - УНІАН) Якубович. Призначений новий глава правління”, - сказав Швайка, не уточнивши, хто очолив корпорацію.

Крім того, за словами міністра, в ДПЗКУ була проведена масштабна ревізія, про результати якої буде повідомлено пізніше.

Що стосується виконання компанією зобов'язань щодо поставок зерна перед Китаєм, то Швайко підтвердив, що китайська сторона не подавала судового позову до ДПЗКУ.

“Позову немає. Є складні відносини, були складні переговори за багатьма напрямками”, - сказав міністр.

При цьому він підкреслив, що чутки про невиконання компанією своїх зобов'язань за зовнішніми торговельними договорами є неправдивими.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль повідомив, що Китай подав до Лондонського міжнародного арбітражного суду позов до України щодо відшкодування збитків на суму 3 млрд дол., які були надані Державній продовольчо-зерновій корпорації для закупівлі зернових з подальшою їх поставкою в Китай. За його даними, всупереч домовленостям, Китаю було продано зерно на суму 153 млн доларів, тоді як інші гроші були використані на закупівлю зернових для поставки в інші країни. В ДПЗКУ цю інформацію спростували, заявивши, що компанія не отримувала ніяких позовів в Лондонський міжнародний арбітражний суд, а згідно з домовленостями з китайською стороною, вона має право поставляти зерно як безпосередньо в Китай, так і в інші країни, тому заява про те, що компанія працювала «в обхід» контракту, також неправильна.

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Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація україни (ДПЗКУ) - вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філій, їх загальна робоча місткість становить 3,461 млн тонн, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2,380 млн тонн зернових вантажів на рік.

Ігор Якубович був призначений на посаду голови ДПЗКУ в січні 2013 року.