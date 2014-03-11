У Криму очікують істотного недосіву ярих через військову інтервенцію Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив очільник міністерства Ігор Швайка.

“За попередніми негативними прогнозами, значну частину (ярин в Криму — УНІАН) буде недосіяно. Крим завжди був дотаційним з погляду поставок продовольства, і така сама ситуація зберігається і цього року. Швидше за все, вона буде ще більш посилена через експансію”, - сказав Швайка.

За його словами, на сьогодні аграрії Криму гостро відчувають дефіцит палива, що також може стати причиною зриву посівної.

Крім того, міністр відзначив, що у зв'язку з військовими діями у Криму можуть опинитися під загрозою поставки зернових на експорт через чорноморські порти, тому сьогодні міністерство працює над тим, щоб диверсифікувати ризики і забезпечити доступ експортерів до портової мережі.

У цілому на сьогодні, за інформацією Швайки, ярові культури посіяні на 160 тис. га, або на 4% прогнозованих площ.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозував, що під урожай зернових культур 2014 року в Україні буде засіяно 16,5 млн га площ, що на 1,6% більше, ніж у 2013 році. При цьому площі під технічними культурами поточного року можуть бути скорочені на 4,6% - до 7,3 млн га.

Сівба ярових зернових у країні у 2014 році прогнозувався на площі 8,6 млн га.

1 березня Рада Федерації Росії, «виходячи з інтересів і безпеки життя громадян РФ», одностайно ухвалила пропозицію президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні формування без пізнавальних знаків блокують і захоплюють військові і державні об'єкти в Криму. Кримська влада визнає, що ці загарбники – російські військові.