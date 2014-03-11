У Криму очікують істотного недосіву ярих через військову інтервенцію Росії
На сьогоднішній день ярі культури посіяні в Криму на 30 тис. га, проте у зв'язку з військовою інтервенцією Російської Федерації аграрії півострова можуть не встигнути засіяти істотну частину посівних площ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив очільник міністерства Ігор Швайка.
“За попередніми негативними прогнозами, значну частину (ярин в Криму — УНІАН) буде недосіяно. Крим завжди був дотаційним з погляду поставок продовольства, і така сама ситуація зберігається і цього року. Швидше за все, вона буде ще більш посилена через експансію”, - сказав Швайка.
За його словами, на сьогодні аграрії Криму гостро відчувають дефіцит палива, що також може стати причиною зриву посівної.
Крім того, міністр відзначив, що у зв'язку з військовими діями у Криму можуть опинитися під загрозою поставки зернових на експорт через чорноморські порти, тому сьогодні міністерство працює над тим, щоб диверсифікувати ризики і забезпечити доступ експортерів до портової мережі.
У цілому на сьогодні, за інформацією Швайки, ярові культури посіяні на 160 тис. га, або на 4% прогнозованих площ.
Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозував, що під урожай зернових культур 2014 року в Україні буде засіяно 16,5 млн га площ, що на 1,6% більше, ніж у 2013 році. При цьому площі під технічними культурами поточного року можуть бути скорочені на 4,6% - до 7,3 млн га.
Сівба ярових зернових у країні у 2014 році прогнозувався на площі 8,6 млн га.
1 березня Рада Федерації Росії, «виходячи з інтересів і безпеки життя громадян РФ», одностайно ухвалила пропозицію президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.
При цьому з 27 лютого озброєні формування без пізнавальних знаків блокують і захоплюють військові і державні об'єкти в Криму. Кримська влада визнає, що ці загарбники – російські військові.