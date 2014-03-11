Для проведення посівної кампанії аграріям не вистачає 8 млрд грн

Посівна кампанія 2014 року коштуватиме українським аграріям 42,8 млрд грн, з яких 8 млрд грн їм необхідно залучити у вигляді кредитів, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на слова глави відомства Ігоря Швайки.

«Із загальної потреби у коштах власними ресурсами підприємства забезпечені на 34,8 млрд грн (81,3%). Тобто прямий дефіцит власних коштів становить 8 млрд грн», - цитує прес-служба Швайку.

За його словами, дефіцит коштів у розмірі 4,7 млрд грн планується покрити за рахунок залучення банківських кредитів, а 3,1 млрд грн - за рахунок комерційних позик. При цьому Швайка зазначив, що для вирішення цього питання міністерство веде переговори з представниками Національного банку України, комерційними банками та іншими фінансовими установами.

Крім того, за словами міністра, ще одним способом залучення коштів для аграріїв є їх участь у форвардних програмах Аграрного фонду та Державної продовольчо-зернової корпорації. Зокрема, Аграрний фонд станом на 7 березня законтрактував 409 тис. тонн зерна майбутнього врожаю, виплативши сільгоспвиробникам 366 млн грн авансових платежів.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками Мінагропроду, в 2013 році аграрії витратили на весняно-польові роботи 38-39 млрд грн, що на 1,3 млрд грн більше, ніж у 2012 році. При цьому обсяг власних коштів у сільгоспвиробників склав близько 30,5 млрд грн (80% від потреби).