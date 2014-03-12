У Росії кажуть, що Roshen не виконав їхні вимоги

Україна поки що не виконала вимоги Росспоживнагляду для повернення продукції Roshen на російський ринок.

Про це заявила т.в.о. голови Росспоживнагляду Ганна Попова, повідомляє РІА Новости.

«Нами було виставлено певні умови щодо повернення цукерок Roshen, але поки що відповіді на свої питання ми не одержали. І останнім часом, в принципі, ніякої інформації немає», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня 2013 року Росспоживнагляд запровадив заборону на поставку до РФ кондитерської продукції з українських фабрик Roshen у зв'язку з невідповідною якістю.

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Росспоживнагляд інспектував українські фабрики корпорації 21-24 жовтня, внаслідок чого заявив, що продукція Roshen не відповідає санітарним вимогам Росії, а робота експертів відомства на території України проходила в неділовій і недружній обстановці, що створюється керівництвом Мінагропроду України.

Українське міністерство, у свою чергу, заявило, що висновки Росспоживнагляду за результатами проведення перевірки є безпідставними і містять неправдиву інформацію. У міністерстві підкреслили, що інспекційна група російського відомства порушила законодавство і України, і Росії, а також вимоги Світової організації торгівлі, порушивши процедуру перевірки і відмовившись від конструктивного вирішення даної проблеми.

На початку листопада Україна в рамках членства в СОТ ініціювала розгляд питання захисту інтересів українських кондитерських виробників після звернення корпорації Roshen, яка заявила про утиск її корпоративних інтересів з боку Росії. Крім того, Україна через Світову організацію торгівлі закликала Росію надати детальний звіт про проведену наприкінці жовтня перевірку кондитерських фабрик Roshen і обгрунтувати запроваджені в липні обмеження на експорт українських кондитерських виробів до країни.