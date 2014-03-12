Капіталізація українських агрокомпаній впала майже на 30%

Ринкова капіталізація українських аграрних компаній, акції яких котируються на міжнародних фондових біржах, 11 березня впала на 30% порівняно з аналогічною датою минулого року і становила 4,893 млрд дол., повідомили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

До того ж, за словами експерта аграрних ринків УКАБ Ігоря Остапчука, найбільше падіння капіталізації вітчизняних агрохолдингів зазначалося протягом останнього кварталу.

«Більшість котирувань показали найбільші темпи падіння протягом останнього кварталу. Якщо порівнювати котирування станом на 11 березня 2014 року з аналогічним числом листопада минулого року, то ми будемо спостерігати зменшення ринкової капіталізації за цей період на 22,7%», - цитує прес-служба Остапчука.

Найбільше у зазначений період, за даними УКАБ, втратили в капіталізації найбільший виробник масложирової продукції в країні агрохолдинг «Кернел» (57,5%), провідний виробник курятини «Миронівський хлібопродукт» (32%) і виробник молочної продукції «Укрпродукт» (33,1%). До того ж підвищення вартості продемонстрували тільки три українські компанії - «Цукровий союз «Укррос» (7,7%), агрохолдинг «Мрія» (26,1%) і французький холдинг з активами в Україні AgroGeneration (134,9%), який минулого року об'єднався з холдингом Harmelia.

Як повідомляв УНІАН, загострення політичного конфлікту в Україні спровокувало відплив інвесторів з країни. У результаті, банківська система країни була дестабілізована, що призвелодо відплив депозитів з банків, а курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до 10-11 грн/дол. з 8 грн/дол. в грудні 2013 року. Крім того, вкрай негативно впливає на настрої інвесторів військова інтервенція Російської Федерації в Криму, яка ускладнює економічне життя півострова.

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