Виробник пива «Оболонь» скоротив прибуток на 13%

Один із найбільших виробників пива і безалкогольних напоїв в Україні компанія «Оболонь» у 2013 році отримала 195,3 млн грн чистого прибутку, що на 12,8% менше, ніж роком раніше.

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, вартість її активів за підсумками минулого року зросла на 1,8% - до 3,662 млрд грн.

Поточні зобов'язання «Оболоні» у 2013 році скоротилися на 5,5% - до 1,445 млрд грн, а довгострокові - зменшилися на 7,2%, до 893,8 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, «Оболонь» у 2012 році збільшила чистий прибуток на 88,9% у порівнянні з 2011 роком - до 223,9 млн грн. Вартість активів компанії за підсумками 2012 року склала 3,596, млрд грн, що на 5,8% більше, ніж у 2011 році.

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Довідка УНІАН. До складу корпорації «Оболонь», крім заводу в Києві («Оболонь»), входять «Пивоварня Зіберта» (Фастів, Київська обл.), Охтирський пивзавод (Сумська обл.), Севастопольський завод напоїв, Бершадський пивкомбінат (Вінницька обл.), підприємство з виробництву пива і безалкогольних напоїв «Красилівське» (Хмельницька обл).

Також до складу корпорації входять інші підприємства, зокрема з виробництва солоду, агропідприємство, яке спеціалізується на вирощуванні ячменю, завод з виробництва склотари.