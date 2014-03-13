Державну зернову корпорацію очолив Вовчук

Міністерство аграрної політики і продовольства призначило головою правління Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) Петра Вовчука, який до цього обіймав посаду директора «ДПЗКУ Земельний фонд».

Згідно з повідомленням корпорації в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку, рішення про призначення було прийняте 11 березня.

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Раніше Вовчук також працював заступником голови правління збанкрутілого державного зернового оператора ринку «Хліб України» та заступником директора «Агрофірми АВІС».

«ДПЗКУ Земельний фонд», який раніше очолював Вовчук, згідно з інформацією в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, не має прямого відношення до ДПЗКУ, а її основним власником є «Хліб Інвестбуд».

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр аграрної політики і продовольства повідомив про звільнення за власним бажанням голови ДПЗКУ Ігоря Якубовича.

Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація україни (ДПЗКУ) - вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту.

До складу ДПЗКУ входять 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філій, їх загальна робоча місткість становить 3,461 млн тонн, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2,380 млн тонн зернових вантажів на рік.