Кабмін зробив безстроковим дозвіл на ввезення тваринницької продукції
Для ввезення сировини та продукції тваринництва, які раніше імпортувалися Україною, дозволу не потрібно.
Кабінет міністрів України ухвалив постанову про безстроковість дії дозволу на ввезення на територію країни тварин, тваринницької продукції, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, преміксів і кормів, а також патологічного матеріалу і ветеринарних препаратів, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.
При цьому у міністерстві уточнили, що для ввезення сировини і продукції тваринництва, які раніше імпортувалися Україною, дозволу не потрібно.
За словами глави відомства Ігоря Швайки, таке рішення є одним з кроків на шляху подолання корупції в аграрній галузі.
«Це рішення уряду є ще одним кроком до викорінення корупційних схем в аграрній галузі, адже воно значно спрощує дозвільні процедури ведення діяльності, пов'язаної з ввезенням на територію України тварин і продуктів тваринного походження», - цитує прес-служба Швайку.
У міністерстві відзначили, що раніше виробники неодноразово скаржилися на те, що за такий дозвіл, який видавався імпортеру Державною ветеринарною і фітосанітарною службою і який має бути безкоштовним, доводилося платити 35 дол. за тонну продукції, що ввозилася.
Як повідомляв УНІАН, за оцінками Української аграрної асоціації, щорічні побори з сільгоспвиробників становлять 3-4 млрд грн. На думку асоціації, для подолання корупції необхідно скасувати ті процедури і дозвільні документи, яких немає у цивілізованих країнах світу.