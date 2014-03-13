Кабмін зробив безстроковим дозвіл на ввезення тваринницької продукції

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про безстроковість дії дозволу на ввезення на територію країни тварин, тваринницької продукції, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, преміксів і кормів, а також патологічного матеріалу і ветеринарних препаратів, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

При цьому у міністерстві уточнили, що для ввезення сировини і продукції тваринництва, які раніше імпортувалися Україною, дозволу не потрібно.

За словами глави відомства Ігоря Швайки, таке рішення є одним з кроків на шляху подолання корупції в аграрній галузі.

«Це рішення уряду є ще одним кроком до викорінення корупційних схем в аграрній галузі, адже воно значно спрощує дозвільні процедури ведення діяльності, пов'язаної з ввезенням на територію України тварин і продуктів тваринного походження», - цитує прес-служба Швайку.

У міністерстві відзначили, що раніше виробники неодноразово скаржилися на те, що за такий дозвіл, який видавався імпортеру Державною ветеринарною і фітосанітарною службою і який має бути безкоштовним, доводилося платити 35 дол. за тонну продукції, що ввозилася.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Української аграрної асоціації, щорічні побори з сільгоспвиробників становлять 3-4 млрд грн. На думку асоціації, для подолання корупції необхідно скасувати ті процедури і дозвільні документи, яких немає у цивілізованих країнах світу.